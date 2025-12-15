１２月１５日の北海道内は、根室付近にある急速に発達した低気圧の影響で大荒れの天気となっています。１５日朝の北見市です。暴風雪で視界が悪い中、雪かきをする市民の姿がー（北見市民）「雪は湿って重たいしどうもならんわ。こんなひどいのは初めてだね」道内は１５日、急速に発達した低気圧が通過する影響で大荒れの天気となりました。１６日午前６時までの２４時間降雪量は多いところで４０センチと予想されています。