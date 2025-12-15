日本と間違えられたとして話題になった中国・江西省の観光地で火災が発生した。中国メディアの極目新聞などが14日に報じた。火災があったのは13日午後9時半ごろ、江西省上饒市の観光地・望仙谷で、ネット上には火事の現場を撮影した動画が相次いで投稿された。動画には建物が燃えている様子が映っており、周囲の人からは驚きや不安の声が上がった。現地当局によると、出火場所は観光客に開放していない木造の施設内で、14日午前1時