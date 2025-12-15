阪神は15日、新入団選手7人のプロフィールを公開した。ドラフト1位で即戦力として期待される立石正広内野手（創価大）は好みのタイプ、きなタレントとして元AKB48の福留光帆を挙げた。阪神の地元・尼崎出身でボートレースファンという庶民派アイドルだ。2位の谷端（日大）は「家庭的な人」、3位の岡城（筑波大）は「上村ひなの」、4位の早瀬（神村学園）は「新木優子」、5位の能登（オイシックス）は「BLACKPINKジス」、育