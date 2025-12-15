「カーリング混合ダブルス・ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選、ラトビア７−６日本」（１４日、ケロウナ）１次リーグが行われ、日本の小穴桃里、青木豪組がラトビアに逆転負けした。日本は第１エンドで１点を先制。第２エンドは２点をスチールしてリードを広げた。３−１の第４エンドはスチールのピンチを背負ったが、青木の最終投で１点を確保。４−１で前半を折り返した。後半は相手が得点しやすいパワープレーを選択