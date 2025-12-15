Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。「長寿プロトコル」で知られるIT長者、ブライアン・ジョンソンが毎朝、人工光を浴びているのをご存じでしょうか？ 究極の健康を追求する彼も取り入れている「光セラピー」は気になっていたものの、実践するとなるとハードルが高いです。そんななか、「1日30分かけるだけ」というメガネ型デバ