Image: ロッテ まさか後追いで公式が始めるとは。ロッテが、生成AIを活用して顔写真をビックリマン風に加工できるサービス「ビックリマンAI名刺メーカー」を、2025年12月16日（火）から40日間限定から提供します。ビックリマン、祝40周年 Image: ロッテ このサービスは、「ビックリマン悪魔VS天使シリーズ」の