サンズ戦米プロバスケットボールリーグ（NBA）・レイカーズの八村塁は14日（日本時間15日）、敵地サンズ戦にスタメン出場し、3得点、7リバウンド、1アシストをマーク。チームは116-114で勝利した。第3クォーター（Q）に同僚のレブロン・ジェームズが相手のプレーに激怒すると、必死でなだめた。このシーンがファンの注目を集めている。64-64の同点で迎えた第3Q開始から1分過ぎ。ペイント付近からシュートするディロン・ブルッ