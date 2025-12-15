大河ドラマ「べらぼう」最終回は「蔦重栄華乃夢噺」。寛政3年（1791年）、蔦屋重三郎は山東京伝の洒落本を刊行したことにより、処罰を受けることになります。猥りがましき書物を出版したとして当局から罰金刑を受けたのです。弾圧を受けた蔦屋は出版物の数が激減してしまいます。 【写真】蔦屋重三郎を見事に演じきった横浜流星 寛政3年の刊行物は「吉原細見」（吉原遊廓の総合情報誌）1種、黄表紙4種、洒落本3種、狂歌本3種