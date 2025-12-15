「あなぶきアリーナ香川 プロジェクションマッピング2025 Halloween」 10月29日から31日まで、あなぶきアリーナ香川を映像と音で彩ったプロジェクションマッピングのイベントについて、香川県は15日、「3億6000万円～4億2000万円の経済波及効果があった」と発表しました。 県の分析によると、来場者が県内で消費した「直接効果」が約2億3500万円～2億7600万円、それにより県内産業の生産額が増えた