川崎は１５日、来季の新戦力として埼玉・昌平高３年のＭＦ長璃喜（おさ・りゅうき、１８）の加入が内定したことを発表した。長はクラブを通じて「２０２６シーズンから川崎フロンターレに加入することになりました昌平高校の長璃喜です。プロのステージでプレーできることを光栄に思っています。また、家族や指導者の皆さん、チームメイトなど今まで関わっていただいた多くの方々の支えがあったからこそ、今の自分があると感謝