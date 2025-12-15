日本サッカー協会は１５日、「ＩＢＡＲＡＫＩＮｅｘｔＧｅｎｅｒａｔｉｏｎＣｕｐ２０２５」（２１〜２７日）に臨むＵ―２２日本代表メンバーを発表した。ロサンゼルス五輪世代の大岩剛監督が指揮を執る活動で、既にＡ代表でもデビューしているＭＦ佐藤龍之介（岡山）、ＭＦ大関友翔（川崎）や、海外ではベルギー・ベフェレンのＦＷ道脇豊、ドイツ・ハノーファーのＭＦ碇明日麻もメンバー入りした。以下が、代表メンバ