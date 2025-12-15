岐阜県司法書士会が、令和7年12月19日（金）に「経済的困窮に関する特別相談会」を実施。「年を越す前に悩みを解決したい」という年末特有の心理や、年末年始の役所閉庁によるリスクに対応し、経済的な困窮状態にある方々の問題解決を支援する無料電話相談会です。 岐阜県司法書士会「経済的困窮に関する特別相談会」 日時：令和7年12月19日(金)17:00〜20:00相談形式：電話電話番号：058-201-2517 / 058-201-2518