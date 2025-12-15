■カーリング混合ダブルスミラノ・コルティナ五輪世界最終予選日本 6ー7 ラトビア（日本時間15日、カナダ）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個カーリング・混合ダブルスのミラノ・コルティナオリンピック™世界最終予選が日本時間15日に行われ、初出場を目指す日本代表（世界ランク10位）がラトビア（同22位）に6ー7で敗れ、通算1勝2敗となった。小穴桃里