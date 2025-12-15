俳優の今田美桜さんが自身のインスタグラムを更新。さまざまなシチュエーションでのオフショット写真を公開しました。公開された写真には、様々な衣装でのリラックスした姿が収められています。 【写真を見る】【 今田美桜 】ドレス姿のオフショット披露にファン反響「美桜ちゃんもお衣装も素敵♥」「笑顔が観れて最高!!」１枚目の画像では、華やかにライトアップされた回転木馬やカラフルな電飾が並ぶ遊園地で、