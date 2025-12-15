トルコ・イスタンブールのカフェが水浸しとなる瞬間がカメラに捉えられた。当時、テラス席に客がいるにもかかわらず、店主が高圧洗浄機で大量放水。客へ直撃するだけではなく、店内も水浸しとなっていた。一方、別の現場ではフォークリフトで使うパレットが倒れ、女性作業員に直撃しかける事態が発生している。大胆放水が客を“直撃”の瞬間トルコ・イスタンブールのカフェで撮影されたのは、はた迷惑な店主の行動だ。当時、テラス