俳優の柏木由紀子（77）が、15日までに自身のインスタグラムを更新。俳優の酒井和歌子（76）との“おしゃれシニア”のおでかけに密着した動画を公開した。【動画】「気品のある美しいお二人」変わらぬ美貌に反響、柏木由紀子＆酒井和歌子の“おでかけ密着”動画では「仲良しな二人のお出かけ密着」とスタートし、2人で腕を組みながらクラシック音楽を鑑賞しに行く姿が披露されている。終始笑顔が絶えない2人は、カメラに向か