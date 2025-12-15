政治資金規正法改正案などを巡り開かれた衆院政治改革特別委＝15日午前、国会衆院政治改革特別委員会は15日、企業・団体献金の扱いに関する政治資金規正法改正案などを巡り、参考人質疑を実施した。中北浩爾中央大教授と、谷口将紀東大教授が出席。中北氏は17日に今国会の会期末を迎えることを踏まえ「合意形成に向かっていることは評価するが、審議のスピードが遅すぎる。こうした状況は国民の政治不信を高めかねない」と苦言を