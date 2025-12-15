広島市は15日、平和記念公園内に遺骨と共に安置された原爆犠牲者の遺髪のDNA型鑑定を実施した結果、13歳で被爆し亡くなった女性のものと分かったと明らかにした。DNA型鑑定による身元判明は初めて。専門家に鑑定を依頼していた。