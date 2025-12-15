◇NBAレイカーズ116ー114サンズ（2025年12月14日モートゲージ・マッチャップ・センター）レイカーズの八村塁（27）が14日（日本時間15日）の敵地サンズ戦で先発出場。3Pシュート1本のみ3得点に終わった。しかし今季最多タイの7リバウンドでチームに貢献した。チームは第3Qからクオーターまたいで24―0のランで相手を突き放した。しかし最終Q終盤に猛追を受けて接戦となった。残り12秒で逆転を許したが、残り3秒でレブロン