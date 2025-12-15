【ニューヨーク＝木瀬武】ロボット掃除機「ルンバ」を手がける米アイロボットは１４日、日本の民事再生法にあたる米連邦破産法第１１章の適用を、米東部デラウェア州の連邦裁判所に申請したと発表した。海外メーカーとの競争が激化し、経営が悪化していた。生産を委託している中国のメーカーが全株式を取得し、再建を目指す。アイロボットは破産手続き中も事業を継続する。