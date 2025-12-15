明石家さんま（70）が、14日放送の日本テレビ系「誰も知らない明石家さんま第11弾」（午後7時）に出演。長男二千翔（にちか）さん（40）の結婚式に出席し、初のツーショットインタビューの模様が紹介された。二千翔さんは、さんまの元妻、女優の大竹しのぶ（68）と、亡くなった大竹の前の夫との子ども。さんまとは血のつながりはなく、大竹と離婚したため戸籍上の父親でもないが、33年前に離婚後も父のように接してきた。二千翔