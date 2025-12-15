セリアをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で気になる商品を発見しました。なんと、お家で簡単にお店のようなハンバーグが作れるアイテムだそうで、お値段はもちろん￥110（税込）。実際に使ってみると、手を汚さずにキレイなハンバーグが作れたので、お値段以上の使い心地でした！詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ハンバーグメーカー価格：￥110（税込）サイズ（約）：11.3cm×9.2cm