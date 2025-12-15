「マッサージしたいけど摩擦が怖い…」という悩みを解消！ダイソーで見つけたアロインス化粧品の『アロエ300 マッサージジェル』が優秀すぎます。四万十地下深層水を使用したこだわりのメイドインジャパン製品で、すっと伸びて肌に負担をかけません。洗い流しも簡単で隠れた名品です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アロエ300 マッサージジェル価格：￥110（税込）内容量：50g販売ショップ：ダイソーJANコード：4956962