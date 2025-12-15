東京都は、「東京都公式アプリ」（東京アプリ）で、都民参加型の最終検証を15日13時に開始する。マイナンバーカードで本人確認を進め、ポイント取得申請とアンケート回答をこなせば、500円相当のポイントをもらえる。 最終検証の実施期間は26日18時まで。対象者はマイナンバーカードを所持する15歳以上の東京都に住民登録をしているユーザー。 本取り組みは、本人確認機