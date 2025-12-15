ドコモは、スマホソフトウェア競争促進法（スマホ新法）が12月18日に施行されることに伴い、スマートフォンの初期設定時などにブラウザや検索サービスを選択できる画面「チョイススクリーン」が表示されるようになると案内した。 同法はスマートフォンのOS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジンの各分野における公正な競争を促進し、ユーザーの選択肢を広げることを目的としたもの