１２月１５日の北海道内は、根室付近にある急速に発達した低気圧の影響で大荒れの天気となっています。帯広市の雪の状況はどうなっているでしょうか。帯広市は午前２時に積雪６１センチを記録し、１２月としては過去３番目の多さとなりました。その影響で、市内で各地で朝から除雪作業を行う人の姿が見られます。そしてこちら除雪した後と見られるんですけれども、非常に高い雪山ができています。地元の方も、ここまで積み上げられ