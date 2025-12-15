阪急電鉄は15日昼前、京都線と千里線の運転見合わせを発表しました。東向日駅で人身事故が発生したということです。阪急電鉄によりますと15日午前11時50分頃、京都河原町発・大阪梅田行きの特急電車が京都府向日市の東向日駅を通過する際、人身事故が発生しました。向町警察署によりますと、ホームから線路上に人が落ちたということです。この影響で、阪急京都線は京都河原町駅から高槻市駅の間で運転を見合わせています。千里線も