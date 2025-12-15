モデルでタレントのトラウデン直美が「初級馬術指導者」の資格試験に合格したことを明かした。１５日までにインスタグラムで「実は、全日本決勝進出とあわせて今年のもうひとつの大きな目標だった、初級馬術指導者の資格試験に合格しました」と報告。「資格をとったからといって突然上手（うま）くなるわけではないので、修行の日々は続きますが、これからは違った目線からも馬術に取り組み、馬と人を繋（つな）ぎ、人にとって