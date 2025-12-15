坂本誠志郎捕手（32）が15日、兵庫県西宮市内の球団施設で契約更改を行い、現状維持の年俸1億円でサインした。10年目の今季は自己最多117試合に出場するなど正捕手の座を確立した。ベストナイン、ゴールデングラブ賞、最優秀バッテリー賞を受賞。独走での2年ぶりのリーグ優勝に大きく貢献した。今季バッテリーを組んでいた、ジョン・デュプランティエ投手は退団。かねて獲得調査に乗り出していたソフトバンク入りが決定的に