¡Ö·ë¹½Ïª½Ð¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¡£Ç¯ÎðÉÔ¾ÜÈþ½÷¤Î°Õ³°¤Ê¿¦¶È¤Ë¡¢EXIT¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤¬¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤ò¶Ã¤«¤»¤¿²á·ã¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõABEMA¤Ë¤Æ12·î14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#98¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ìÂÎ²¿ºÐ!?Ç¯ÎðÉÔ¾Ü¤ÎÈþ½÷Âç½¸¹ç¡ª¡×´ë²è¤ÎÂè2ÃÆ¤¬Å¸³«¡£¤³¤ÎÃæ¤ÇÇ¯ÎðÉÔ¾Ü¤Î¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¤Þ¤¤¤Þ¤¤¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ç¯ÎðÉÔ¾ÜÈþ½÷¤ÏÁ´Éô¤Ç6¿Í¡£¤³¤Î½÷À­¿Ø¤òÇ¯