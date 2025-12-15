14日、福岡市で男女2人が包丁で次々に刺された事件で、警察は福岡県内の30歳の男を逮捕しました。テレビ西日本・城谷陽一郎記者が中継でお伝えします。福岡県警が15日朝、殺人未遂の疑いで緊急逮捕したのは、福岡・糸島市の無職・山口直也容疑者（30）です。警察によりますと、山口容疑者は14日午後5時ごろ、福岡市中央区のみずほPayPayドーム1階駐車場のエレベーターホールで、HKT48の男性スタッフの胸を包丁で刺して殺害しようと