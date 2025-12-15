米俳優ヴィン・ディーゼル（58）が12日、自身のインスタグラムにサッカーポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド（40＝アル・ナスFC）とのツーショットを投稿し、人気カーアクション映画「ワイルド・スピード」シリーズ最新作でタッグを組むことを宣言した。笑顔で肩を組んでそろって親指を立てる写真に、「誰もが彼が『ワイルド・スピード』の伝説に加わるのだろうか？と聞いてくる。彼は本物だと言わなくちゃ。私たちは彼の