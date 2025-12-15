俳優チョン・ウソンが“婚外子スキャンダル”後の初復帰作について、短く所感を明かした。【写真】チョン・ウソン、息子の近況を公開され騒然12月15日、ソウル江南（カンナム）区のグランド・インターコンチネンタル・ソウル・パルナスでは、ディズニープラスの新ドラマ『メイド・イン・コリア』の制作発表会が行われた。制作発表会には、ウ・ミンホ監督をはじめ、俳優のヒョンビン、チョン・ウソン、ウ・ドファン、ソ・ウンス、ウ