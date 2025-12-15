メ～テレ（名古屋テレビ） 15日の朝、愛知県刈谷市で住宅が焼ける火事があり、この家に住む75歳の女性が死亡、49歳の男性が大けがをしました。 警察によりますと、午前5時20分ごろ刈谷市泉田町の住宅で、「爆発して炎が上がっている」と近くに住む人から通報がありました。 消防車など11台が出動し、火は約2時間後に消し止められましたが、鉄骨2階建ての住宅の一部が焼けました。 この火事で、この家に住む神谷妃登