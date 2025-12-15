メ～テレ（名古屋テレビ） 15日の朝、愛知県刈谷市で住宅が焼ける火事があり、この家に住む75歳の女性が死亡、49歳の男性が大けがをしました。 警察によりますと、午前5時20分ごろ刈谷市泉田町の住宅で、「爆発して炎が上がっている」と近くに住む人から通報がありました。 消防車など11台が出動し、火は約2時間後に消し止められましたが、鉄骨2階建ての住宅の一部が焼けました。 この火事で、この家に住む神谷妃登
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 骨と皮だけの遺体 警察絶句した
- 2. 張本Vの裏で 中国卓球協会が声明
- 3. 客が大熱唱…B’zの歌かき消す
- 4. 横山大ケガ ドッキリGP騒動多発
- 5. 福岡刺傷事件 事情聴いた男逮捕
- 6. 伊東市長選 杉本氏が当選確実
- 7. 体切断された女性 まだ息がある
- 8. 修学旅行で「万引き」残酷な現実
- 9. ルンバの「iRobot」が破産申請
- 10. アルミ缶持ち去りNG 嘆く高齢者
- 1. 骨と皮だけの遺体 警察絶句した
- 2. 福岡刺傷事件 事情聴いた男逮捕
- 3. 伊東市長選 杉本氏が当選確実
- 4. 体切断された女性 まだ息がある
- 5. 修学旅行で「万引き」残酷な現実
- 6. アルミ缶持ち去りNG 嘆く高齢者
- 7. シドニーで銃撃テロ 犯人は親子
- 8. 日本からパンダいなくなる見通し
- 9. 全国フェミ議連 草津町長に謝罪
- 10. 養豚場で火事 ブタ約470匹死ぬ
- 1. 伊東市長選 田久保氏の敗北確実
- 2. 「好きな温度で、僕を待っていてくれる」 小島よしおさん愛用の温度調節ケトル「カフェ ロック コントロール」で叶える “自分好みのおいしい一杯と至福の時間”
- 3. 小泉氏とガチ対決 暴走の可能性
- 4. 判明 清潔感のカギは指の皮膚
- 5. 遅刻で30万円 クリニックが波紋
- 6. 「非常に珍しい」雅子さまに驚き
- 7. 世界に暴露する 靖国で無断撮影
- 8. 財務省が朝日新聞に異例の抗議
- 9. 集団万引き 日本でも処罰される?
- 10. 維新の政権しがみつき戦略は破綻確実…定数削減を「改革のセンターピン」とイキった吉村代表ダサすぎる発言後退
- 1. ロブ・ライナー監督宅で男女死亡
- 2. 生臭い 日本の食事を韓女優酷評
- 3. ミャンマー 中国人施設を摘発か
- 4. 米ブラウン大銃撃の容疑者を拘束
- 5. 英国「美食の砂漠」になった訳
- 6. 韓の扇風機おばさん 死因は不明
- 7. 「差別」でクラウンはく奪された
- 8. 北朝鮮 白頭山で性暴力が蔓延か
- 9. 米NY PM2.5の恩恵で大気汚染改善
- 10. 韓の旧統一教会本部に家宅捜索
- 1. 台湾で入場制限 日本チェーン店
- 2. 銀行振込は贈与税リスク?
- 3. 串カツ田中支える「意外な太客」
- 4. 「日本の年金は太っ腹すぎ」警鐘
- 5. 日本企業が「脱中国」依存弱める
- 6. 冬のボーナス 50代の使い道は
- 7. マイナ保険証ない 不利益あるか
- 8. NHKは「部分民営化」すべきか
- 9. 高市早苗氏にない「首相の資質」
- 10. 年収800万円を目指すなら得か
- 1. ルンバの「iRobot」が破産申請
- 2. 楽モバに乗り換えたらヤバかった
- 3. 申告漏れ多い業種ランキング公表
- 4. スマホの最新売れ筋ランキング
- 5. LINE「VOOM」の利用率低い現状
- 6. 2024年版エイプリルフール情報
- 7. 縦開き型フォルダブルスマホ「nubia Flip 3」が発表！日本ではFeliCa対応のワイモバイル版「A505ZT」が1月中旬発売
- 8. OpenAIが「GPT-5.2」発表、Gemini急伸で“コードレッド”発動下の最新AIモデル
- 9. 膨張モバイルバッテリー手放す
- 10. 無料で1GBの一時的なSFTPサーバーを作成できるSFTPCloudの「Free SFTP Server」
- 11. 高温・高圧防水やFeliCaに対応したエントリースマホ「nubia S2 Lite」が発表！日本でメーカー版が2026年2月に発売予定
- 12. Ankerのポタ電で「スマート蓄電」。家庭の省エネが加速するぞ
- 13. 新機能搭載の「Windows 11」発表
- 14. OpenAIと提携したディズニーがGoogleを提訴、AIによる「大規模な著作権侵害」を主張
- 15. ロジクールの小型キーボード、「持ち運びの最適解」と「指先フィット」両立
- 16. Acerから RTX 5050搭載のゲーミングノートPC 2モデルが登場
- 17. 東アジアの1人当たりGDPを可視化
- 18. “AIミニスパコン”に大興奮。ヘビー級ローカルLLMもさくさく動く「夢のマシン」
- 19. 楽天モバイル、新エントリースマホ「nubia S2R（型番：Z6305R）」を発表！12月4日発売で価格は1万9800円。ポイント還元で実質1円から
- 20. MEETタッチ名刺がビジネスシーンで注目される理由 / 不動産賃貸業務における本人確認・電子化対応についてアンケート調査を実施【まとめ記事】
- 1. 張本Vの裏で 中国卓球協会が声明
- 2. 大谷 吐き出されたガムを2度見
- 3. 張本決勝へ「中国は挫折に直面」
- 4. 張本へのヤジ問題 運営側が謝罪
- 5. 渋野 プロゴルファーの思いとは
- 6. 久保建英の転倒シーンが話題に
- 7. 勇退→八角理事長「一強体制」へ
- 8. BreakingDown 瓜田純士と因縁戦
- 9. 【有馬記念登録馬発表】ファン投票1位レガレイラなど22頭が登録
- 10. 渡邊雄太「まさかの最弱王」に
- 1. 客が大熱唱…B’zの歌かき消す
- 2. 横山大ケガ ドッキリGP騒動多発
- 3. ズートピア2 上戸娘からダメ出し
- 4. M-1審査員発表 松本人志の名なし
- 5. 井口浩之「強制出演」に激怒
- 6. 石原さとみ別格 夫は超エリート
- 7. 宮川大輔＆ケンコバ福岡ライブ 開演1時間前に急きょ中止「諸般の都合により」 商業施設内で刺傷事件
- 8. しのぶを頼む さんま明かす手紙
- 9. 瀬戸康史の妹 瀬戸さおりが結婚
- 10. 不倫騒動の芽郁撃沈で頭角を現す
- 1. 女性が出てこない トイレで何が
- 2. DAISOより100円安い セリア凄い
- 3. 賞与ゼロ 47歳で本当に転職
- 4. ワークマンの優秀アウター厳選
- 5. あいぱく 5年ぶりに冬季開催へ
- 6. 夢の国に 埼玉県のパティスリー
- 7. 40代必見 GUパーカーは紐なしで
- 8. ユニクロのワイドパンツが大人気
- 9. ブラック企業で退職する方法
- 10. 意外と知らないピルの常識