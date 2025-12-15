全国油脂販売業者連合会は9日、東京都中央区のJ-オイルミルズ「おいしさデザイン工房」で、第9回「油脂未来セミナー 〜油の花から実へ〜」を開催した。同セミナーは今回が最終回となり、油脂の基礎知識を学んで実習を行った後、ディスカッションと発表が行われた。館野洋一郎会長は最終会となる同セミナーを振り返り、「『油の価値を的確に理解し伝えることができる力』、『油の新しい価値を創り出すことができる力』を問屋がしっ