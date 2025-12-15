道路標識に衝突したダンプカー岡山市中区 15日午前6時20分ごろ、岡山市中区倉田の県道45号で「ダンプカーの荷台が鉄柱に当たった」と目撃した人から警察に通報がありました。 （記者リポート）「ダンプカーの荷台が道路標識に衝突しています。この事故でダンプカーが大きく傾いています」 警察によりますと、ダンプカーの荷台を上げたまま走行していたのが事故の原因とみられるとい