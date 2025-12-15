12月14日、東京都内でNHKの大河ドラマ『「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」最終回！ありがた山スペシャル〜パブリックビューイング＆トークショー〜』が行われ、出演者の横浜流星、染谷将太、橋本愛、中村蒼、風間俊介、高橋克実が、1年間番組を応援してきた視聴者の前で、トークショーを繰り広げた。イベントは、番組の人気を反映し、倍率約34倍の抽選を勝ち抜いた当選者が会場に詰め掛け、プレトークショーとBSで放送された最終