タレント上沼恵美子（70）が15日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に出演。今年の一文字を語った。今年の漢字が「熊」になったという話題になり、自身にとっての1字を問われた上沼は「ないわ〜」と困惑。「“米”でもないしね…年いったらなんもないで？“尿”ぐらいかな。出が多くなって…今年だけやないか。どんどん“尿”“尿”なってくるからね」と言って、共演陣の爆笑を誘った。「“本”ちゃいます？」と気遣った