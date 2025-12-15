広島の新入団選手発表会見が１５日、広島市内のホテルで行われた。新たに入団する９人の選手は新井監督、松田元オーナーと登壇し、プロでの意気込みを語った。ドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝は、「ワクワクの気持ちが強い。やってやります」と言い切ると、会場からは拍手が送られた。対戦したい選手にＤｅＮＡ・藤浪の名前を挙げ、「真っすぐが速い。自分は真っすぐに強い自信があるので、打ち返したい」と青写