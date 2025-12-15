映画「ビー・バップ・ハイスクール」（1985年）の劇場公開40周年を記念したイベント「清水 ビー・バップ・ハイスクール 高校与太郎祭」が、12月13日と14日の2日間にわたり、静岡市清水区（旧静岡県清水市）で開催されました。初日となる13日には、映画のロケ地として知られる清水駅前銀座商店街でオープニングセレモニーが行われ、トオル（中間徹）役で主演を務めた俳優・仲村トオルさんが登壇。会場に集まった約300人のファン