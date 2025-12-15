今季レギュラーシーズンでは6勝（2敗）をマークし、阪神との日本シリーズ第4戦でも白星を飾り5年ぶり日本一に貢献したソフトバンク大津亮介投手が、12月27日に福岡市で「JRA有馬記念スペシャルトークライブ」に参加する。アフタークリスマスアドベントの一環として行われるトークショーでは、大津投手が来季の抱負やクリスマスの思い出などを語る予定。また今年の中央競馬を締めくくる最後のG?レース「有馬記念」を翌28日に