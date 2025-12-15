年賀状の受付が15日から始まり、中央郵便局では園児たちが年賀状を投かんしました。 （園児） 「届けよう年賀状を。届けよう大好きな人へ」 お告げの聖母保育園の園児が参加したのは、年賀状の受け付け開始をPRするイベント。 専用の投函口が設けられたポストに、園児らが家族などに宛てた思いのこもった年賀状を投かんしました。 （園児） 「保育園の先生（に書いた）。かわの先生、いつも大好き」 中