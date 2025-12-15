建設業の担い手不足が課題となる中、子どもたちにものづくりの楽しさを知ってもらおうと、専門的な技能を体験しながら学べるイベントが12月14日、静岡県の島田市役所で開かれました。 【動画】マイクロショベルや橋梁点検作業車に乗って⋯子どもたちが建設業やものづくりの魅力体感＝静岡・島田市 「みらいkids建設クラフトフェス」は、子どもたちに建設業に興味を持ってもらおうと、島田市の大河原建設が中心となって開い