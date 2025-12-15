田久保真紀前市長の失職に伴う静岡県伊東市の市長選挙が12月14日に投開票され、新人の杉本憲也さんが当選を果たしました。一夜明け、杉本さんは、新市長としての決意を語りました。 【写真を見る】激戦から一夜明け、当選の号外に目を通し街頭で支援への感謝を伝える杉本憲也氏 過去最多の9人が立候補した伊東市長選挙は、新人で国民民主党県連推薦の特定行政書士、杉本憲也さんが当選しました。 【当選】杉本憲也(無新)13,522