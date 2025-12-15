カープの新入団会見が行われ、ドラフト１位・平川蓮選手らルーキー９選手がプロでの抱負を語りました。 カープの未来を担うルーキーたちの入団会見。中でも注目は走攻守３拍子そろった両打ちの大型外野手、ドラフト１位の平川 蓮選手です。対戦したいピッチャーを聞かれると・・・ 平川 蓮選手「藤浪晋太郎選手です。真っすぐが速いので、自分は真っすぐに自信があるのでそれを打ち返