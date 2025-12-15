カープに新たに入団する選手たちが会見に臨み、プロでの決意を語りました。今年のドラフトでカープに入団するのは9人の選手です。ドラフト1位の平川蓮・外野手は身長187センチの立派な体格に加え左右両打ちという器用さも併せ持ちます。■平川 蓮「右はパワフルに振るスイングを意識して、左はシャープに振るスイングを意識しています。ワクワクのほうが強い。やってやります。」9人はあすマツダスタジア