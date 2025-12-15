青森県八戸市で震度6強を観測した大地震から15日で1週間、休校が続いていた高校2校が再開しました。このうち八戸東高校では、午前8時20分のホームルームにあわせて生徒たちが徒歩や保護者の車で登校していました。震度6強の地震が発生してから休校していた八戸東高校は、専門家の診断で「倒壊の恐れはない」と判断されたため再開されました。ただ損傷した基礎部分の上にある化学室と生物室、それに第2職員室は使用できないままとな