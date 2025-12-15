◇オランダ1部第16節アヤックスル2―0フェイエノールト（2025年12月14日アムステルダム）オランダ1部アヤックスのDF板倉滉は、FW上田綺世とDF渡辺剛を擁するフェイエノールトをホームに迎えた伝統の一戦で2―0の完封勝利を導いた。日本人3人は全員フル出場した。直近はアンカーでの起用が続いていた中、板倉はセンターバックでフル出場。守備陣を統率し、得点ランク首位を走る上田ら日本人のライバルを封じ込め、3位浮上