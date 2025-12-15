Á°ÀÅ²¬¸©°ËÅì»ÔÄ¹¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á¤¬£±£µÆü¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÍîÁª¸å¤Î¼èºàÂÐ±þ¤ò½ä¤ê¡¢°ìÉôÊóÆ»¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î³ØÎòº¾¾Î¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤¬£±£´Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï£³°Ì¤È¤Ê¤ë£´£±£³£±É¼¤ÇÍîÁª¤·¤¿¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÏÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£µÆü¸áÁ°£´»þ¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÎµÕ¶­¤ÎÃæ¤Ç¤â»ä¤ò¿®¤¸¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¼«Âð¤Î¼þÊÕ¤Ë¥Þ¥¹¥³