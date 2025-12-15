Ｊ２藤枝の監督に就任する槙野智章氏が１５日、静岡・藤枝市内で就任会見を行った。自身初となるＪクラブでの指揮に「ワクワクしています。オファーをいただいてから、藤枝というクラブに対して自分がどうコミットできるのか、どう変えていけるのか、そして多くの方に興味を持ってもらうにはどうすればいいのかを考えてきました。１日は２４時間ありますが、今は２４時間では足りないほどサッカーを楽しんでいます」と、にこやか